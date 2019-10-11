Мать-алкоголичку из Шихан лишили прав на двух детей
Такое решение принял суд
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Суд лишил 37-летнюю мать из Шихан родительских прав на 13 и 15-летних детей.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, женщина неоднократно выпивала, тем самым будучи опасной для потомства.
Ее семья с 2017 года находится в социально опасном положении, работа органов системы профилактики не дала положительных результатов.
По решению суда теперь у женщины нет прав на несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU