2019-10-11T16:44:04+03:00
Происшествия

Мать-алкоголичку из Шихан лишили прав на двух детей

Такое решение принял суд
Дарья Вострикова
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Суд лишил 37-летнюю мать из Шихан родительских прав на 13 и 15-летних детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, женщина неоднократно выпивала, тем самым будучи опасной для потомства.

Ее семья с 2017 года находится в социально опасном положении, работа органов системы профилактики не дала положительных результатов.

По решению суда теперь у женщины нет прав на несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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