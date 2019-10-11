Прокуратура Краснокутского района заблокировала 33 сайта об отмывании денег
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере борьбы с распространением запрещенной информации в сети «Интернет». При этом осуществляется мониторинг интернет-пространства с целью выявления и пресечения доступа к запрещённому контенту.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлено 25 сайтов с поддельными правами, пять по продаже редких видов животных и три по легализации денег, полученных преступных путем.
Прокурор подал в суд иск о признании информации запрещенной РФ, эти требования удовлетворены, интернет-ресурсы заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU