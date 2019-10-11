Прокуратура Краснокутского района заблокировала 33 сайта об отмывании денег

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-11T16:41:04+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере борьбы с распространением запрещенной информации в сети «Интернет». При этом осуществляется мониторинг интернет-пространства с целью выявления и пресечения доступа к запрещённому контенту.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлено 25 сайтов с поддельными правами, пять по продаже редких видов животных и три по легализации денег, полученных преступных путем.

Прокурор подал в суд иск о признании информации запрещенной РФ, эти требования удовлетворены, интернет-ресурсы заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU