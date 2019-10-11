В Саратове прошла арт-встреча «Дом кукольного театра»
Мероприятие состоялось в библиотеке
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В отделе искусств центральной городской библиотеки в рамках цикла «Театр в лицах» и празднования Года театра в России состоялась арт - встреча с актером Владимиром Решетовым и педагогом Мариной Мацуцкой ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости узнали о самом учреждении и профессии актеров, работе над образами сказочных персонажей.
Также участники мероприятия приняли участие в инсценировке.
ИСТОЧНИК KP.RU