2019-10-11T16:36:36+03:00
Общество

В Саратове прошла арт-встреча «Дом кукольного театра»

Мероприятие состоялось в библиотеке
Дарья Вострикова
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В отделе искусств центральной городской библиотеки в рамках цикла «Театр в лицах» и празднования Года театра в России состоялась арт - встреча с актером Владимиром Решетовым и педагогом Мариной Мацуцкой ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости узнали о самом учреждении и профессии актеров, работе над образами сказочных персонажей.

Также участники мероприятия приняли участие в инсценировке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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