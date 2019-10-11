2019-10-11T16:14:38+03:00
Происшествия

Саратовцы могут проститься с убитой Лизой Киселевой в воскресенье

Отпевание пройдет на 3-й Дачной
Ольга Симонова
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Убитая в Саратове Лиза КиселеваУбитая в Саратове Лиза Киселева
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В воскресенье, 13 октября, пройдут убитой в Саратове Лизы Киселевой.

Отпевание пройдет в храме Петра и Павла на 3-й Дачной в 11:30. После на одном из кладбищ города состоятся похороны ребенка.

Напомним, Лиза Киселева ушла из дома на улице Высокая утром 9 октября в школу и пропала. Два дня девочку искали полицейские, спасатели и тысячи обычных граждан. Но поиски не увенчались успехом, скорее, трагедией.

Тело девочки нашли ночью 11 октября. В скором времени стало известно и о задержании злоумышленника. Подозреваемым в убийстве оказался Михаил Тавутин, он во всем признался.

Подозреваемый в убийстве Лизы Киселевой

Подозреваемый в убийстве Лизы Киселевой

Предполагаемый мотив преступления — девочка стала свидетелем, как Тавутин облагораживает заброшенный гараж и спросила, его ли он. Мужчина подумал, что недвижимость принадлежит семье Лизы, и чтобы она никому об этом не рассказала, решил убить ее.

Напомним, сегодня ночью, когда стало известно о гибели девочки, сотни граждан пришли к гаражам, чтобы совершить самосуд над злоумышленником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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