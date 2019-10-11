«Добрый. Не любит ложь и предательство»: в тюрьме убийца Лизы Киселевой искал девушку «для общения»
Во время своей предыдущей отсидки в тюрьме убийца Лизы Киселевой в Саратове искал себе девушку для общения.
Как стало известно «Комсомолке», Михаил Туватин дал объявление вместе с еще двумя заключенными и описал себя, как доброго, любящего детей и животных.
- Туватин Михаил, 1984 года рождения, по гороскопу Дева, рост 178 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Добрый, отзывчивый, с хорошим чувством юмора. Любит детей и животных, не любит ложь и предательство, — гласит текст объявления.
Под ним написано адрес куда можно было прислать письмо для осужденного — это колония №17 Пугачевского района.
Напомним, Михаила Туватина подозревают в жестоком убийстве девятилетней Лизы Киселевой в гаражах на улице Высокая. Мужчина уже признался следователям в преступлении. По предварительным данным, он убил ребенка из-за ее «любопытства».
Убитая Лиза Киселева
Девочка по пути в школу №73 шла мимо гаражей и спросила у злоумышленника, его ли это гараж. Он испугался, что заброшенный гараж, который он облагораживал, чтобы забрать себе, на самом деле принадлежит семье Лизы Киселевой и убил ее.
Он смог скрывать свое преступление два дня — именно столько ребенка искали правоохранители, спасатели и тысячи добровольцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU