Мама убитой в Саратове Лизы Киселевой просит не нести игрушки к ним домой
Мать убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселевой просит не носить игрушки и цветы к подъезду, где жила девочка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя на своей странице в Facebook.
- Мама попросила отнести все цветы и игрушки в тем гаражам, где она пропала, — написала омбудсмен.
Она также попросила не заходить к родителям, так как они держатся из последних сил.
- Лучше к школе нести игрушки, цветы. Там вроде фото поставили ,маленький мемориал. Маме не за чем это видеть, — посоветовала Загородняя.
Напомним, тело погибшей Лизы Киселевой нашли сегодня ночью, 11 октября, в гаражах за улицей Высокая, через которые пролегал ее путь к школе.
Ребенок вышел в учебное заведение №73 утром 9 октября и не дошел до него. Ее искали два дня тысячи волонтеров, правоохранителей и следователей, но оказалось, что девочку убили. Предполагаемым злоумышленником оказался Михаил Туватин. Сейчас с ним работают следователи, он уже признался в преступлении.
Также стало известно, что мужчина ранее не раз привлекался к уголовной ответственности и на момент преступления имел непогашенную судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU