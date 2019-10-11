Мама убитой в Саратове Лизы Киселевой просит не нести игрушки к ним домой

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-11T14:13:04+03:00

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Мать убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселевой просит не носить игрушки и цветы к подъезду, где жила девочка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя на своей странице в Facebook.

- Мама попросила отнести все цветы и игрушки в тем гаражам, где она пропала, — написала омбудсмен.

Она также попросила не заходить к родителям, так как они держатся из последних сил.

- Лучше к школе нести игрушки, цветы. Там вроде фото поставили ,маленький мемориал. Маме не за чем это видеть, — посоветовала Загородняя.

Напомним, тело погибшей Лизы Киселевой нашли сегодня ночью, 11 октября, в гаражах за улицей Высокая, через которые пролегал ее путь к школе.

Ребенок вышел в учебное заведение №73 утром 9 октября и не дошел до него. Ее искали два дня тысячи волонтеров, правоохранителей и следователей, но оказалось, что девочку убили. Предполагаемым злоумышленником оказался Михаил Туватин. Сейчас с ним работают следователи, он уже признался в преступлении.

Также стало известно, что мужчина ранее не раз привлекался к уголовной ответственности и на момент преступления имел непогашенную судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU