Петровск приглашает гостей на фестиваль «Петровский край рябиновый»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-11T13:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Районный фестиваль «Петровский край рябиновый» — феерия «магического» преобразования искусств декоративно-прикладного, гастрономического и самодеятельного творчества. Петровский район приглашает принять участие в районном Фестивале «Петровский край рябиновый» 18 октября 2019 года.

Фестиваль «Петровский край рябиновый» станет одним из главных событий года, который направлен на возрождение традиций нашего города, — сообщает «Петровск 64».

Издавна в осеннюю пору отмечался Рябинник в честь памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских — святых покровителей нашего города. Петровский район богат красной и черноплодной рябиной. Поэтому отмечать праздник планируется в период созревания ягоды.

Свою идею о новом фестивале петровчане высказали на урбанистическом форуме, который прошел в районном ДК в начале февраля. И сейчас желание петровского народа воплощается в жизнь.

Фестиваль «Петровский край рябиновый» пройдет на петровской земле впервые и предлагает гостям обширную программу. Желающие могут принять участие в высадке молодых рябинок, посетить мастер-классы декоративно-прикладного творчества (украшение из рябины, панно, квилинг, декупаж, папье-маше, глина, соленое тесто).

Войти в историю района на праздничном мероприятии «Петровский край рябиновый», где состоится чествование победителей конкурсов, проводимых в рамках районного фестиваля «Петровский край рябиновый». Предварительно подав заявки на конкурсы, среди которых:

- конкурс на лучшее стихотворение авторского сочинения;

- конкурс рисунков, декоративно-прикладного творчества, фотографий «Ой, рябина кудрявая…»;

- фестиваль авторских костюмов, изготовленных из различного материала с использованием аппликации и живой рябины «Осенняя фантазия»;

- фестиваль гастрономических изделий «Добро пожаловать на угощение» с использованием рябины.

Фестиваль открыт для всех, ждем ваши заявки до 15 октября 2019 года для участия в районном конкурсе стихотворений авторского сочинения «С мальчишечьих лет во мне неистребимо Пылает эта красная рябина», районном конкурсе рисунков, декоративно-прикладного творчества, фотографий «Ой, рябина кудрявая…», районном фестивале-демонстрации авторских костюмов изготовленных из различного материала с использованием рябины «Осенняя фантазия», районном фестивале «Добро пожаловать на угощение» с использованием рябины.

ИСТОЧНИК KP.RU