2019-10-11T12:39:37+03:00
Общество

Мэрия отчиталась о полной готовности домов Саратова к отопсезону

Замглавы Саратова отметил, что тепло могут получать не все абоненты из-за регулировки внутридомовых систем
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы администрации СаратоваФото пресс-службы администрации Саратова
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Сегодня, 11 октября, в мэрии Саратова состоялся брифинг по вхождению города в отопсезон 2019-2020 годов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на мероприятии присутствовал замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко, и. о. комитета по ЖКХ Наталия Даниленко и представители ресурсоснабжающих организаций.

- В течение двух недель, с 25 сентября, когда был дан старт отопсезону, активно велись работы. Сейчас система теплоснабжения Саратова полностью доведена до норматива, все станции и термоисточники находятся в режиме. Все потребители имеют возможность получать теплоснабжение, — рассказали на брифинге.

Также было отмечено, что в городе происходят небольшие аварии, которые устраняются в течение суток.

Максим Сиденко обратил внимание, что тепло могут получать не все абоненты из-за регулировки внутридомовых систем. Этот вопрос должны решать слесари управляющей компании.

На холодные батареи жители могут пожаловаться по номеру горячей линии: 659-659.

ИСТОЧНИК KP.RU

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