В Саратове пройдут сельхозярмарки с презентациями районов
Купить продукты местных производителей можно в субботу
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Завтра, 12 октября, в Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки на Театральной площади, в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская.
На Театральной площади также состоится презентация Балтайского, Романовского, Лысогорского, Озинского муниципальных районов области с концертной программой.
С 8:00 до 16:00 все желающие смогут купить овощи, молоко, мясо, рыбу крупы и другие товары местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU