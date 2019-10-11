В Саратове пройдут сельхозярмарки с презентациями районов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-11T12:00:25+03:00

Купить продукты местных производителей можно в субботу

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Завтра, 12 октября, в Саратове состоятся сельскохозяйственные ярмарки на Театральной площади, в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», рынке «Комсомольский», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская.

На Театральной площади также состоится презентация Балтайского, Романовского, Лысогорского, Озинского муниципальных районов области с концертной программой.

С 8:00 до 16:00 все желающие смогут купить овощи, молоко, мясо, рыбу крупы и другие товары местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU