В Энгельсе столкнулись две иномарки
Пострадала шестилетняя девочка
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Вчера, 10 октября,в 16:50 у дома №150 на Полиграфической улице в Энгельсе 72-летний водитель Nissan устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина при перестроении не пропустил Ford, за рулем которого был 43-летний гражданин.
Машины ехали в одну и ту же сторону.
В результате аварии пострадала шестилетняя пассажирка американского авто, ей назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU