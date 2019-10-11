В Энгельсе столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-11T10:45:44+03:00

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Вчера, 10 октября,в 16:50 у дома №150 на Полиграфической улице в Энгельсе 72-летний водитель Nissan устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина при перестроении не пропустил Ford, за рулем которого был 43-летний гражданин.

Машины ехали в одну и ту же сторону.

В результате аварии пострадала шестилетняя пассажирка американского авто, ей назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU