В Саратове наркоман украл у юноши через банкомат свыше 6 тыс. рублей
Гражданин во всем признался
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Полиция Заводского района раскрыла мошенничество у 20-летнего парня.
Как рассказывали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 июля неизвестный через электронный банк забрал у него свыше 6 тыс. рублей.
Вчера, 10 октября, предполагаемого мошенника задержали, им оказался 31-летний рецидивист-наркоман, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU