В Саратове наркоман украл у юноши через банкомат свыше 6 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-11T10:33:20+03:00

Гражданин во всем признался

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Полиция Заводского района раскрыла мошенничество у 20-летнего парня.

Как рассказывали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 19 июля неизвестный через электронный банк забрал у него свыше 6 тыс. рублей.

Вчера, 10 октября, предполагаемого мошенника задержали, им оказался 31-летний рецидивист-наркоман, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU