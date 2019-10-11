В Саратове полиция поймала мужчину за угон двухгодичной давности
Он продал автомобиль за 150 тыс. рублей, а деньги успел потратить
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В Солнечном полиция вчера, 10 октября, задержала 53-летнего мужчину, подозреваемого в угоне.
- В отдел с заявлением 5 марта 2018 года обратилась 45-летняя женщина и рассказала, что 1 декабря 2017 года безработный и ранее не судимый мужчина угнал у нее ВАЗ-2114 за 150 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили дело и доставили мужчину в отдел. Он во всем признался и рассказал, что автомобиль продал, а деньги потратил. Гражданину выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU