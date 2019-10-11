В Саратовском театре драмы начала работу лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС»

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-11T09:29:23+03:00

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На малой сцене Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова 10 октября состоялось открытие творческой лаборатории эскизов «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС». В первый день зрителям представили читку по пьесе современного саратовского драматурга Марты Антоничевой «Точки пересечения». 11 октября актеры прочитают пьесу Оганеса Мартиросяна «Электронный Париж». В заключительный день, 12 октября, состоится читка пьесы Татьяны Грауз «Внутри тишины». Особенностью осенней лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС» является то, что в репертуаре произведения исключительно саратовских драматургов.

- Мы должны читать тех людей, которые занимаются написанием пьес в нашем городе. Есть для этого масса поводов. Совсем недавно мы отмечали десятилетие спектакля «Частная жизнь», который поставил режиссер Даниил Безносов по пьесе саратовского драматурга Ксении Степанычевой. В 2020 году исполнится 10 лет спектаклю Игоря Игнатова (Саратов) «Город ангелов». Кто знает, может быть пьесу Марты Антоничевой «Точки пересечения», которую мы сегодня прочитаем, тоже будет ждать успех, — заявила заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова.

Фото Армена Осипяна

После вступительного слова состоялась читка предложенной пьесы. В работе были заняты следующие артисты: Владимир Назаров, Максим Локтионов, Елена Блохина, Александр Островной, Александра Коваленко, Екатерина Локтионова, Лариса Уварова, Вера Феоктистова. Читку подготовил Заслуженный артист России Виктор Мамонов. Лаборатория имеет свои определенные правила. Традиционно после показа, состоялось обсуждение. Во время чтения пьесы в зале также присутствовала автор пьесы Марта Антоничева.

Заслуженный артист России Виктор Мамонов. Фото Армена Осипяна

«Точки пересечения» простое и одновременно сложное произведение. В основе пьесы саратовского драматурга история девушки, которая мечтает стать известным поэтом. Галину не понимают и не поддерживают члены ее семьи. Свекровь откровенно смеется над творчеством девушки. Из-за конфликтов в семье ей приходится уйти из дома. Вскоре она пытается вступить в литературное объединение, но, к сожалению, и там Галину будет ждать неудача. Сможет ли девушка найти те самые точки пересечения с родными и близкими? Об этом и рассуждает автор в своей пьесе.

На обсуждении зрители благодарили актеров за столь профессионально выполненную читку. Многогранная труппа саратовского драматического театра позволила максимально точно подобрать актеров для предложенной пьесы. Все артисты продемонстрировали высокий уровень. Зрители то взрывались бурным смехом, то затаив дыхание, следили за героями Марты Антоничевой.

- Мне хотелось, чтобы оставалось ощущение недосказанности. Каждый здесь должен решить, как могло бы быть в его случае, — поделилась своими мыслями автор пьесы.

Автор пьесы Марта Антоничева. Фото Армена Осипяна

11 октября в 18:30 состоится читка пьесы Оганеса Мартиросяна «Электронный Париж». Вход на все показы лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО ПЛЮС» свободный. Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU