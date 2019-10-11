Саратовские депутаты собираются ограничить льготы для осужденных за коррупцию
Депутаты Саратовской областной думы начали работу над предложением Николая Панкова законодательно ограничить возможность пользоваться льготами для осужденных за коррупцию. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила депутат Юлия Литневская.
- Если вы следите за актуальной политической повесткой региона, то уверена, согласитесь, что самые резонансные темы, получающие дальнейшее развитие в решении конкретных проблем, озвучиваются первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Панковым. Открыто и публично на площадке Telegram-канала «Пара слов» и в аккаунте @paraslov_pankov обнародуются прежде не поднимавшиеся острые темы, к совместной работе приглашаются все неравнодушные. В одном из недавних постов содержится прямое обращение к депутатам областной думы: в частности, Николай Панков предложил законодательно отрегулировать несправедливое положение вещей, при котором осужденные за коррупцию чиновники продолжают пользоваться всеми социальными льготами, которые обеспечили себе, занимая высокий пост. Безусловно, так быть не должно. И так как одним из условий присвоения статуса, дающего право на льготы, является наличие почетной грамоты областной думы, то внесла на рассмотрение правового комитета думы предложения по изменениям в постановление о почетной грамоте. Подобная работа над региональным законодательством ведется и на уровне фракции: соответствующие поручения уже даны руководителем фракции «Единая Россия», председателем областной думы Александром Романовым. В ближайшее время, думаю, появятся законопроекты, блокирующие коррупционерам возможность пользоваться льготами, — пишет Юлия Литневская.
Пользователи соцсетей позитивно оценивают это начинание.
ИСТОЧНИК KP.RU