Саратовские депутаты собираются ограничить льготы для осужденных за коррупцию

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-11T09:09:03+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы начали работу над предложением Николая Панкова законодательно ограничить возможность пользоваться льготами для осужденных за коррупцию. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила депутат Юлия Литневская.

- Если вы следите за актуальной политической повесткой региона, то уверена, согласитесь, что самые резонансные темы, получающие дальнейшее развитие в решении конкретных проблем, озвучиваются первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Николаем Панковым. Открыто и публично на площадке Telegram-канала «Пара слов» и в аккаунте @paraslov_pankov обнародуются прежде не поднимавшиеся острые темы, к совместной работе приглашаются все неравнодушные. В одном из недавних постов содержится прямое обращение к депутатам областной думы: в частности, Николай Панков предложил законодательно отрегулировать несправедливое положение вещей, при котором осужденные за коррупцию чиновники продолжают пользоваться всеми социальными льготами, которые обеспечили себе, занимая высокий пост. Безусловно, так быть не должно. И так как одним из условий присвоения статуса, дающего право на льготы, является наличие почетной грамоты областной думы, то внесла на рассмотрение правового комитета думы предложения по изменениям в постановление о почетной грамоте. Подобная работа над региональным законодательством ведется и на уровне фракции: соответствующие поручения уже даны руководителем фракции «Единая Россия», председателем областной думы Александром Романовым. В ближайшее время, думаю, появятся законопроекты, блокирующие коррупционерам возможность пользоваться льготами, — пишет Юлия Литневская.

Пользователи соцсетей позитивно оценивают это начинание.

ИСТОЧНИК KP.RU