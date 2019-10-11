На набережной Космонавтов отключили воду
Также нет водоснабжения еще в нескольких домах центра Саратова
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В Саратове сегодня, 11 октября, отключили воду на нескольких улицах в центре города.
- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения у жителей дома №8 по улице Некрасова, пересечения улиц Некрасова и Чернышевского и на набережной Космонавтов до Обуховского переулка, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Коммунальщики отмечают, что отключение связано с аварией на городском водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU