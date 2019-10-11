У третьеклассника в Петровске украли телефон за 57 тыс. рублей
Похитителем оказалась 13-летняя школьница
Изменить размер текста:
Полиция нашла вора, который 7 февраля 2019 года стянул дорогой телефон у десятилетнего ученика третьего класса одной из школ Петровска Саратовской области.
Пропажу своего iPhone 7 мальчик обнаружил в школьном гардеробе. Заявление в полицию написала его тетя.
Спустя несколько месяцев, 10 октября, полиция смогла установить кто украл гаджет — 13-летняя школьница. Телефон у нее уже изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU