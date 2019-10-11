2019-10-11T08:42:15+03:00
Происшествия

В Саратове «Нива» протаранила автомобиль «скорой помощи»: три человека госпитализированы

Столкновение произошло утром 11 октября
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ДТП с участием "скорой" произошло в Саратове. Фото городского ГИБДДДТП с участием "скорой" произошло в Саратове. Фото городского ГИБДД
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В Саратове в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи».

Авария произошла в 7:00 11 октября на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная.

По предварительным данным, автомобиль «Нива» на большой скорости врезался в «Газель» медиков.

Пострадал 66-летний водитель спецавто и 64-летняя женщина, находившаяся в «скорой».

Госпитализирована также 47-летняя пассажирка «Нивы».

На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД.

ДТП на Шелковичной

ДТП на Шелковичной

ИСТОЧНИК KP.RU

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