В Саратове «Нива» протаранила автомобиль «скорой помощи»: три человека госпитализированы

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-11T08:42:15+03:00

ДТП с участием "скорой" произошло в Саратове. Фото городского ГИБДД

Изменить размер текста: A A

В Саратове в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи».

Авария произошла в 7:00 11 октября на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная.

По предварительным данным, автомобиль «Нива» на большой скорости врезался в «Газель» медиков.

Пострадал 66-летний водитель спецавто и 64-летняя женщина, находившаяся в «скорой».

Госпитализирована также 47-летняя пассажирка «Нивы».

На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД.

ДТП на Шелковичной

ИСТОЧНИК KP.RU