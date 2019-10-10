Троих саратовских полицейских взяли под стражу по делу о пытках утюгом

10 Окт. 21:52 2019-10-10T22:59:03+03:00

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Всем троим сотрудникам МО МВД России «Саратовский», которых обвиняют в пытках задержанного утюгом, судом назначено два месяца ареста в виде заключения под стражу. Опративные работники, офицеры полиции, обвиняются в совершении преступления, по пунку «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или угрозой его применения.

Ночью с 24 на 25 сентября 19 года трое сотрудников МО МВД России «Саратовский» Саратовской области в помещении отдела полиции применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, доставленного туда в связи с имеющимися в отношении него подозрениями в совершении хищения.

По ходатайству следственного органа в отношении троих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, первым получил решение об аресте Роман Краснюк. За ним отправились за решетку до 7 сентября его коллеги - Роман Бозреков и Алексей Стулин.

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ИСТОЧНИК KP.RU