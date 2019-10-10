2019-10-10T17:43:33+03:00
Общество

Регоператор выявил цех нелегальной сортировки отходов в центре Саратова

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Нелегальный сортировочный центр мусора нашли в СаратовеНелегальный сортировочный центр мусора нашли в Саратове
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В центре Саратова, на улице Чапаева, 57, специалисты Регионального оператора выявили нелегальную сортировку отходов различных классов опасности: начиная от пластиковых ПЭТ-бутылок, заканчивая шинами и покрышками.

Предприниматель, установивший, по предварительным данным, почти 150 сеток для сбора пластика на территории Саратова, свозил их во двор многоквартирного жилого дома. Кроме пластика, зафиксирован сбор картона, шин, деревянных поддонов, ящиков и т. д. Все это обрабатывалось, предположительно, с участием нелегальных мигрантов и лиц без определенного места жительства. Жители дома неоднократно жаловались на недопустимость такого «производства» во дворе дома, но накануне проверок все отходы «исчезали» из двора.

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- У нас есть фотографии, на которых зафиксированы факты обработки отходов, используемая для этого техника. Соответствующее заявление с нашей стороны уже подано в полицию. Для сортировки в промышленных масштабах строятся специализированные объекты, поэтому устраивать сортировку во дворе многоквартирного дома — это нонсенс. Надеюсь, надзорные и правоохранительные органы обратят пристальное внимание на данную информацию, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что собранные неустановленными лицами ВМР не могут учитываться Региональным оператором для обеспечения снижения стоимости коммунальной услуги. В Саратовской области действуют два мусороперерабатывающих комплекса в Энгельсском и Балаковском районах, построенные АО «Управление отходами» в рамках концессионных соглашений, которые обеспечивают экологически безопасную обработку и сортировку отходов. Регоператор в рамках своей деятельности обеспечивает «обеление» потоков ТКО, образующихся на территории Саратовской области, и соблюдение территориальной схемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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