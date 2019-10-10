Саратовцам покажут видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
С 13 октября жители области смогут увидеть видеоверсии спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье».
На телеканале «Саратов 24» организован показ видеоверсий спектаклей-победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
Вниманию зрителей будут представлены 28 лучших театральных постановок, одержавших победу на региональных этапах конкурса.
Кроме того, видеоверсии можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» и загрузить с видеохостинга YouTube.
От нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика».
Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер (от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных). В ноябре по ним можно будет проголосовать за понравившуюся постановку по бесплатному номеру: 8-800-350-35-43.
Посмотреть спектакли можно ежедневно на телеканале «Саратов 24»:
13 октября, воскресенье
19.00 «Старик и море» (Саратов)
14 октября, понедельник
09:00 «Мой бедный Марат»
11:30 Патриотическая постановка «Сказка о военной тайне»
22:50 Спектакль «Записки юного врача»
15 октября, вторник
09:15 Спектакль «Сказка о Емеле-Лодыре»
11:00 Спектакль «Наброски судьбы»
22:45 Спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева
16 октября, среда
09:15 Постановка «Неужели меня нет» (Марий Эл)
11:00 Проданный смех
17 октября, четверг
09:15 «Неужели меня нет» по пьесе Людмилы Духаниной (Балаганчик, Пермский край)
11:00 Спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»
22:25 Спектакль «Мой дедушка был вишней»
18 октября, пятница
09:15 Спектакль «Красная шапочка»
11:00 Спектакль «Тимур и его команда»
19 октября, суббота (по программе передач)
23:30 «Старик и море» (Саратов, повтор)
20 октября, воскресенье (по программе передач)
09:30 Пластическая фантазия Гадкий утенок (Саратов)
23:30 Спектакль «Тиле й шлек» («Озорная молодость»)
27 октября, воскресенье
18.00 Пластическая фантазия Гадкий утенок (Саратов, повтор)
ИСТОЧНИК KP.RU