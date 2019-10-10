2019-10-10T17:10:58+03:00
Звезды

Саратовцам покажут видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»

Показы начнутся с 13 октября
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 13 октября жители области смогут увидеть видеоверсии спектаклей-победителей фестиваля «Театральное Приволжье».

На телеканале «Саратов 24» организован показ видеоверсий спектаклей-победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

Вниманию зрителей будут представлены 28 лучших театральных постановок, одержавших победу на региональных этапах конкурса.

Кроме того, видеоверсии можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» и загрузить с видеохостинга YouTube.

От нашего региона представлены два спектакля: «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально-экономического института и «Гадкий утенок» в исполнении детской театральной студии «Театралика».

Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер (от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных). В ноябре по ним можно будет проголосовать за понравившуюся постановку по бесплатному номеру: 8-800-350-35-43.

Посмотреть спектакли можно ежедневно на телеканале «Саратов 24»:

13 октября, воскресенье

19.00 «Старик и море» (Саратов)

14 октября, понедельник

09:00 «Мой бедный Марат»

11:30 Патриотическая постановка «Сказка о военной тайне»

22:50 Спектакль «Записки юного врача»

15 октября, вторник

09:15 Спектакль «Сказка о Емеле-Лодыре»

11:00 Спектакль «Наброски судьбы»

22:45 Спектакль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева

16 октября, среда

09:15 Постановка «Неужели меня нет» (Марий Эл)

11:00 Проданный смех

17 октября, четверг

09:15 «Неужели меня нет» по пьесе Людмилы Духаниной (Балаганчик, Пермский край)

11:00 Спектакль «Как Настя чуть кикиморой не стала»

22:25 Спектакль «Мой дедушка был вишней»

18 октября, пятница

09:15 Спектакль «Красная шапочка»

11:00 Спектакль «Тимур и его команда»

19 октября, суббота (по программе передач)

23:30 «Старик и море» (Саратов, повтор)

20 октября, воскресенье (по программе передач)

09:30 Пластическая фантазия Гадкий утенок (Саратов)

23:30 Спектакль «Тиле й шлек» («Озорная молодость»)

27 октября, воскресенье

18.00 Пластическая фантазия Гадкий утенок (Саратов, повтор)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор выявил цех нелегальной сортировки отходов в центре Саратова
Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
Валерий Радаев: Федеральная поддержка позволит решить ряд актуальных для региона задач
В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова
Панков: Володин просит ответить, где 57 млрд рублей страховых выплат дольщикам?
Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей
Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране
Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу
Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды
Без воды остались 16 улиц Саратова
Адвокат обвиняемого за пытки утюгом полицейского в Саратове заявила о возможном оговоре подзащитного
Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования
В Саратовской области обнаружили некачественный раствор для инъекции
Саратовские спортсмены выиграли Кубок Казани
В Саратове пройдет вечер памяти Народного художника РФ Вячеслава Клыкова
В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком
В Ершове подросток обворовал дядю и обвинил в краже денег отца
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы
В Саратове пройдут мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных
Саратовцы научатся мастерить народную куклу
Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос
Саратовский «Автодор» начал сезон с двух побед
Под Саратовом рецидивист обокрал офис и забыл, куда положил половину денег