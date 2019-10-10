2019-10-10T16:34:04+03:00
Общество

Валерий Радаев: Федеральная поддержка позволит решить ряд актуальных для региона задач

Ольга Симонова
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На заседании правительства РФ под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева принято решение о предоставлении Саратовской области дотации в размере 3,6 млрд рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Губернатор Валерий Радаев назвал данное решение крайне важным для Саратовского региона:

- Поддержка со стороны федерального правительства положительно отразится на социально-экономической ситуации региона. Эти средства позволят выполнить ряд актуальных задач. А это — достижение целевых показателей по нацпроектам, решение проблем обманутых дольщиков, обеспечение льготными лекарствами, погашение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов.

Все эти направления имеют огромную социальную значимость, они напрямую влияют на уровень качества жизни людей. И главное, такая поддержка позволит значительно улучшить благополучие жителей региона.

В Саратовской области более трети работающих заняты в бюджетной сфере. К сожалению, средняя зарплата у нас — одна из самых низких среди регионов ПФО. Поэтому мы взяли на себя повышенные обязательства и хотим сократить этот разрыв. Причем сразу в значительном объеме. Это исключительно важный шаг, мы долго шли к нему. Многие годы системно занимались оздоровлением бюджета области.

От имени жителей Саратовской области хочу выразить слова глубокой благодарности Дмитрий Анатольевичу Медведеву, Правительству РФ за принятое решение. Особые слова признательности нашему депутату, Председателю Госдумы РФ Вячеславу Викторовичу Володину за постоянную помощь региону по самым актуальным вопросам, — сказал Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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