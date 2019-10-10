Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране
Союз Журналистов России с HeadHunter провели совместное исследование о зарплатах журналистов.
Выборка составила 30 тыс. резюме и 11 вакансий.
Выяснилось, что 71% «акул пера» — женщины, 29% — мужчины. При этом 74% журналисток — младше 35 лет, у мужчин эта доля составляет 60%.
В среднем по регионам за работу с информацией предлагают 38,5 тыс. рублей. Больше получают журналисты Московской области, столицы и Приморского край, самые бедные — работники из Волгоградской и Саратовской областей, Чувашской Республики. Они получают по 20 тыс. рублей.
Большинство соискателей не хотят переезжать, а меньшинство выбирает отправиться в Москву, Санкт-Петербург или Краснодарский край. Также журналисты указывают Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург.
Отметим, что только 27% указывали в резюме наличие дополнительного образования, то есть языковых курсов или профессиональных курсов повышения квалификации.
ИСТОЧНИК KP.RU