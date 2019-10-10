2019-10-10T17:39:25+03:00
Общество

Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране

Изучено 30 тыс. резюме
Дарья Вострикова
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Союз Журналистов России с HeadHunter провели совместное исследование о зарплатах журналистов.

Выборка составила 30 тыс. резюме и 11 вакансий.

Выяснилось, что 71% «акул пера» — женщины, 29% — мужчины. При этом 74% журналисток — младше 35 лет, у мужчин эта доля составляет 60%.

В среднем по регионам за работу с информацией предлагают 38,5 тыс. рублей. Больше получают журналисты Московской области, столицы и Приморского край, самые бедные — работники из Волгоградской и Саратовской областей, Чувашской Республики. Они получают по 20 тыс. рублей.

Большинство соискателей не хотят переезжать, а меньшинство выбирает отправиться в Москву, Санкт-Петербург или Краснодарский край. Также журналисты указывают Сочи, Краснодар, Казань и Екатеринбург.

Отметим, что только 27% указывали в резюме наличие дополнительного образования, то есть языковых курсов или профессиональных курсов повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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