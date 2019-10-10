2019-10-10T17:38:15+03:00
Происшествия

Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды

Мужчина сам пришел в полицию с повинной
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Романовского района завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 2 августа 32-летний мужчина с тремя приятелями пришли отдохнуть на Осиновский пруд и попросили у сторожа разрешение порыбачить.

Тот ответил согласием, а потом передумал, из-за чего компания высказала свое недовольство.

Мужчина посчитал, что это является критикой в его адрес, пришел в сторожку, взял обрез и выстрелил 32-летнему оппоненту в грудь и голову, из-за чего последний скончался на месте.

Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной, его заключили под стражу.

Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор выявил цех нелегальной сортировки отходов в центре Саратова
Саратовцам покажут видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
Валерий Радаев: Федеральная поддержка позволит решить ряд актуальных для региона задач
В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова
Панков: Володин просит ответить, где 57 млрд рублей страховых выплат дольщикам?
Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей
Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране
Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу
Без воды остались 16 улиц Саратова
Адвокат обвиняемого за пытки утюгом полицейского в Саратове заявила о возможном оговоре подзащитного
Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования
В Саратовской области обнаружили некачественный раствор для инъекции
Саратовские спортсмены выиграли Кубок Казани
В Саратове пройдет вечер памяти Народного художника РФ Вячеслава Клыкова
В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком
В Ершове подросток обворовал дядю и обвинил в краже денег отца
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы
В Саратове пройдут мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных
Саратовцы научатся мастерить народную куклу
Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос
Саратовский «Автодор» начал сезон с двух побед
Под Саратовом рецидивист обокрал офис и забыл, куда положил половину денег