Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-10T17:38:15+03:00

Мужчина сам пришел в полицию с повинной

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Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Романовского района завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 2 августа 32-летний мужчина с тремя приятелями пришли отдохнуть на Осиновский пруд и попросили у сторожа разрешение порыбачить.

Тот ответил согласием, а потом передумал, из-за чего компания высказала свое недовольство.

Мужчина посчитал, что это является критикой в его адрес, пришел в сторожку, взял обрез и выстрелил 32-летнему оппоненту в грудь и голову, из-за чего последний скончался на месте.

Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной, его заключили под стражу.

Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU