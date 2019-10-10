Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды
Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Романовского района завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 2 августа 32-летний мужчина с тремя приятелями пришли отдохнуть на Осиновский пруд и попросили у сторожа разрешение порыбачить.
Тот ответил согласием, а потом передумал, из-за чего компания высказала свое недовольство.
Мужчина посчитал, что это является критикой в его адрес, пришел в сторожку, взял обрез и выстрелил 32-летнему оппоненту в грудь и голову, из-за чего последний скончался на месте.
Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной, его заключили под стражу.
Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU