2019-10-10T17:37:41+03:00
Общество

Без воды остались 16 улиц Саратова

Ограничения продлятся до 20:00
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 октября, в Саратове без воды остались жители 16 улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно в 20:00, как только будет отремонтирован водопровод.

Речь идет об улицах:

- Пристанская, 1-й Магнитный проезд, Чапаева — от Пристанской до 1-го Магнитного проезда, Серова, 1, 3, Симбирцева, 12, проспект Строителей, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38Б, 40, Киевская, проспект Энтузиастов, Пензенская, Кавказская, Томская, Пономарева, Новая 9-я Линия, 1-й, 2-й, 3-й Кавказские тупики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор выявил цех нелегальной сортировки отходов в центре Саратова
Саратовцам покажут видеоверсии спектаклей «Театрального Приволжья»
Для поисков пропавшей девочки в Саратове вскрывают гаражи
Валерий Радаев: Федеральная поддержка позволит решить ряд актуальных для региона задач
В Саратове пройдет концерт гармониста Сергея Шалимова
Панков: Володин просит ответить, где 57 млрд рублей страховых выплат дольщикам?
Правительство РФ выделит Саратовской области 3,6 млрд рублей
Саратовские журналисты входят в топ-3 по бедности в стране
Одного из обвиняемых в пытках утюгом полицейских в Саратове заключили под стражу
Под Саратовом сторож ответит за выстрел в незнакомца из-за обиды
Адвокат обвиняемого за пытки утюгом полицейского в Саратове заявила о возможном оговоре подзащитного
Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования
В Саратовской области обнаружили некачественный раствор для инъекции
Саратовские спортсмены выиграли Кубок Казани
В Саратове пройдет вечер памяти Народного художника РФ Вячеслава Клыкова
В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком
В Ершове подросток обворовал дядю и обвинил в краже денег отца
Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы
В Саратове пройдут мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных
Саратовцы научатся мастерить народную куклу
Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос
Саратовский «Автодор» начал сезон с двух побед
Под Саратовом рецидивист обокрал офис и забыл, куда положил половину денег