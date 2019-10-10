Без воды остались 16 улиц Саратова
Ограничения продлятся до 20:00
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Сегодня, 10 октября, в Саратове без воды остались жители 16 улиц.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно в 20:00, как только будет отремонтирован водопровод.
Речь идет об улицах:
- Пристанская, 1-й Магнитный проезд, Чапаева — от Пристанской до 1-го Магнитного проезда, Серова, 1, 3, Симбирцева, 12, проспект Строителей, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38Б, 40, Киевская, проспект Энтузиастов, Пензенская, Кавказская, Томская, Пономарева, Новая 9-я Линия, 1-й, 2-й, 3-й Кавказские тупики.
ИСТОЧНИК KP.RU