Без воды остались 16 улиц Саратова

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-10T17:37:41+03:00

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Сегодня, 10 октября, в Саратове без воды остались жители 16 улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется ориентировочно в 20:00, как только будет отремонтирован водопровод.

Речь идет об улицах:

- Пристанская, 1-й Магнитный проезд, Чапаева — от Пристанской до 1-го Магнитного проезда, Серова, 1, 3, Симбирцева, 12, проспект Строителей, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38Б, 40, Киевская, проспект Энтузиастов, Пензенская, Кавказская, Томская, Пономарева, Новая 9-я Линия, 1-й, 2-й, 3-й Кавказские тупики.

ИСТОЧНИК KP.RU