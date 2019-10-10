Адвокат обвиняемого за пытки утюгом полицейского в Саратове заявила о возможном оговоре подзащитного

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-10T15:33:29+03:00

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В Октябрьском районном суде Саратова сегодня, 10 октября, выносят решение, брать ли под арест троих полицейских МО МВД России «Саратовский», которых обвиняют в превышении полномочий с применением насилия. Они якобы избивали задержанного в отделе, а после прижигали его ягодицы раскаленным утюгом.

- Все трое подозреваемых — Краснюк, Стулин и Бозреков — офицеры полиции. Обвинение представляет Виталий Алябьев, следователь по особо важным делам следственного отдела по Саратову СУ СКР России по Саратовской области. Также на заседании присутствует старший помощник прокурора Саратова Сухоручкин Андрей. Обвинение просит взять всех троих под арест на два месяца на время следствия, — сообщил корреспондент «КП-Саратов» с зала суда.

Следователь Алябьев и прокурор Сухоручкин в зале судаФото: Александр Уриевский

В начале заседания суд отказал прокурору в ходатайстве об установлении всех присутствующих в зале.

- Поскольку здесь присутствуют действующие сотрудники и вероятные свидетели преступления, — отметил прокурор и суд с ним согласился.

Обвиняемый Роман Краснюк заявил, что потерпевший Иванов не узнал его на опознании и назвал как другого человека.

На это следователь ответил, что потом потерпевший потом изменил это.

- Обвиняемый старший оперуполномоченный Краснюк может скрыться или оказать давление на свидетелей. От него ранее пострадавшему поступали угрозы, что будет, если он обратится к правоохранителям, — подчеркнуло обвинение и добавило, что у обвиняемого нет семьи и болезней, которые могут мешать его заключению под стражу.

Прокурор также поддержал позицию следователя.

Адвокат Людмила Николина возразила против заключения под стражу и отметила, что нет доказательств, что ее подзащитный может скрыться или вмешаться в следствие. Она заявила, что может быть оговор ее подзащитного. Николина предложила избрать ему домашний арест, «как человеку, который борется с преступностью».

Также она отметила, что потерпевший Иванов является фигурантом уголовного дела, которым занимался ее подзащитный. При даче показаний Иванов заявил, что Краснюк был в форме капитана полиции. Однако он является офицером и, по словам Николиной, в тот день не был в форме.

Также на заседании суда отметили, что Роман Краснюк по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Напомним, 24 сентября трое правоохранителей в отделе полиции выпили пиво и принялись избивать задержанного по подозрению в краже.

Как считает СУ СКР, насилие продолжалось с 11 часов вечера до 7 утра 25 сентября.

После избиения стражи порядка включили утюг, зафиксировали жертву без движения и прикладывали к его ягодицам утюг, выпуская пар.

В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737048" frameborder="0"></iframe> Роман Краснюк и его адвокат в зале Октябрьского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU