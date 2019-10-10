Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-10T17:36:36+03:00

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В Ростове-на-Дону 10 октября завершились всероссийские соревнования «Осенние старты».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 157 спортсменов из 15 субъектов России, в том числе из нашего региона.

Так, в первый день соревнований за пройденные 2 км на воде лучшими в классе двойке распашной стали Валентина Плаксина и Анна Аксенова, Роман Ломачев в этом же классе занял пятое место.

Константин Стасюк занял девятое место, Алексей Чеперев — десятое в классе одиночки.

А 9 октября участники соревнований прошли дистанцию 6 км на гребных тренажерах. Согласно итоговым протоколам Валентина Плаксина заняла четвертое место, Анна Аксенова — пятое.

Среди мужчин лучший результат у Романа Ломачева — пятое место. Алексей Чеперев занял шестую позицию, Константин Стасюк — 18-ю.

ИСТОЧНИК KP.RU