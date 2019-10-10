Саратовские спортсмены выиграли всероссийские соревнования
В Ростове-на-Дону 10 октября завершились всероссийские соревнования «Осенние старты».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 157 спортсменов из 15 субъектов России, в том числе из нашего региона.
Так, в первый день соревнований за пройденные 2 км на воде лучшими в классе двойке распашной стали Валентина Плаксина и Анна Аксенова, Роман Ломачев в этом же классе занял пятое место.
Константин Стасюк занял девятое место, Алексей Чеперев — десятое в классе одиночки.
А 9 октября участники соревнований прошли дистанцию 6 км на гребных тренажерах. Согласно итоговым протоколам Валентина Плаксина заняла четвертое место, Анна Аксенова — пятое.
Среди мужчин лучший результат у Романа Ломачева — пятое место. Алексей Чеперев занял шестую позицию, Константин Стасюк — 18-ю.
ИСТОЧНИК KP.RU