В Саратовской области обнаружили некачественный раствор для инъекции

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-10T17:34:40+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило некачественный препарат.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о лекарстве «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» (серия 28, срок годности до 07.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАгро» город Владимир.

Медикамент для животных не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля кальция хлорида.

Реализация серии препарата приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU