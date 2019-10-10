2019-10-10T17:32:27+03:00
Общество

В Саратове пройдет вечер памяти Народного художника РФ Вячеслава Клыкова

Мероприятие состоится в библиотеке
Дарья Вострикова
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В саратовской центральной городской библиотеке 17 октября в 14:00 состоится вечер памяти «Драгоценное достояние», посвященный 80-летию со дня рождения скульптора, Народного художника Российской Федерации, Академика художеств СССР Клыкова Вячеслава.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии примут участие краевед, член Союза писателей России Владимир Ильич Вардугин и редактор газеты «Русская речь» Коновалова Юлия.

Гостей вечера ждет концерт фольклорного ансамбля «Зернышко» МБУДО «Детская музыкальная школа №6», Народного хора «Волгари», фольклорного ансамбля «Перегуды» ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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