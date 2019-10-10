В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком
Вчера, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя Елизавета Киселёва.
Девочка вышла в 7:30 из дома на Высокой улице и отправилась в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно.
Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.
Девочка была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.
Ребенка ищут правоохранители, спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные местные жители.
Горожане ведут поиски в микрорайоне «СХИ» и расклеивают листовки.
О ребенке ничего не известно более суток, и в интернете появились различные версии того, что могло случиться с малышкой. Одна из них — похищение, в связи с чем в сети появился якобы фоторобот преступника, который может быть причастен к исчезновению Елизаветы.
Однако в ГУ МВД по Саратовской области эту информацию не подтвердили, назвав «фейковой».
ИСТОЧНИК KP.RU