2019-10-10T17:31:42+03:00
Происшествия

В ГУ МВД назвали фоторобот похитителя Елизаветы Киселёвой фейком

Его образ разместили в соцсетях
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя Елизавета Киселёва.

Девочка вышла в 7:30 из дома на Высокой улице и отправилась в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно.

Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.

Девочка была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

Ребенка ищут правоохранители, спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные местные жители.

Горожане ведут поиски в микрорайоне «СХИ» и расклеивают листовки.

О ребенке ничего не известно более суток, и в интернете появились различные версии того, что могло случиться с малышкой. Одна из них — похищение, в связи с чем в сети появился якобы фоторобот преступника, который может быть причастен к исчезновению Елизаветы.

Однако в ГУ МВД по Саратовской области эту информацию не подтвердили, назвав «фейковой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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