2019-10-10T17:30:44+03:00
Происшествия

В Ершове подросток обворовал дядю и обвинил в краже денег отца

Парень пойдет под суд
Ольга Симонова
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В Ершовском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище и ложном доносе.

- Следствие считает, что подросток узнал, где его дядя хранит деньги, и 23 июля 2019 года пошел к его дому. Там он выставил москитную сетку из окна и забрал из комода 6 тыс. рублей. Позже, в другие дни, парень еще не раз возвращался к тайнику, чтобы забрать наличные. 31 июля, подойдя к жилищу, он понял, что окно закрыто. Однако это не остановило юного злоумышленника, и он камнем разбил его, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Домой вернулась жена хозяина дома и увидела разбитое стекло, пропажу денег и пошла в полицию.

Выяснилось, что в период с 23 по 31 июля парень украл 29 тыс. рублей. Он не стал скрываться и, когда его поймали, во всем признался.

Также 28 июля подросток поругался и с отцом и задумал месть. Он позвонил в дежурную часть и заявил, что папа украл у него 3 тыс. рублей, а также написал на него заявление. Несмотря на то, что юношу предупредили об уголовной ответственности за ложный донос, он настаивал на своем. Однако проверка опровергла его слова, и он снова признался в преступлении.

Следователи СК собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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