Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы
Партию отправили на подработку
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В октябре государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявил 22 тонны зараженной чечевицы.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в партии обнаружена амброзия трехраздельная, о чем сообщили специалисты.
Это растение является аллергеном, угнетает культурные растения, затрудняет посевы. Партию отправили на подработку.
ИСТОЧНИК KP.RU