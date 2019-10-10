Из Саратовской области не выпустили 22 тонны зараженной чечевицы

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-10T17:28:55+03:00

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В октябре государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявил 22 тонны зараженной чечевицы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в партии обнаружена амброзия трехраздельная, о чем сообщили специалисты.

Это растение является аллергеном, угнетает культурные растения, затрудняет посевы. Партию отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU