В Саратове пройдут мастер-классы от преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-10T17:27:05+03:00

Мероприятие предназначено для их коллег

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В Саратове с 11 по 19 октября пройдут обучающие мероприятия по фольклорному искусству, эстрадному вокалу и управлению образовательной организацией. Курсы повышения квалификации организованы саратовским областным учебно-методическим центром совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных. Курсы пройдут в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, участники мероприятия узнают больше о фольклорном искусстве, вокале, управлении образовательной организацией, методиках обучения, современных технологиях, сохранений традиций.

Знаниями будут делиться: руководитель Центра русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения РАМ имени Гнесиных профессор Ксения Политковская, концертный продюсер Иван Шрамков и другие.

По окончанию курсов всем вручат удостоверения о повышении квалификации Российской Академии музыки имени Гнесиных.

ИСТОЧНИК KP.RU