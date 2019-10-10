Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос
Сумма ущерба превысила 16 тыс. рублей
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В селе Максимовка Базарно-Карабулакского района у местного жителя из открытого сарая украли две ручные пилы, бытовой электронасос, две алюминиевые фляги, емкость из нержавеющей стали на 80 литров и алюминиевая емкость на 40 литров.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, сумма ущерба составила 16, 5 тыс. рублей.
Стражи порядка задержали предполагаемого преступника, им оказался 31-летний саратовец, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU