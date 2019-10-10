Саратовец украл из чужого сарая инструменты и насос

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-10T17:24:50+03:00

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В селе Максимовка Базарно-Карабулакского района у местного жителя из открытого сарая украли две ручные пилы, бытовой электронасос, две алюминиевые фляги, емкость из нержавеющей стали на 80 литров и алюминиевая емкость на 40 литров.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, сумма ущерба составила 16, 5 тыс. рублей.

Стражи порядка задержали предполагаемого преступника, им оказался 31-летний саратовец, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU