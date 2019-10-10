Саратовский «Автодор» начал сезон с двух побед
Состязания проходят в Перми
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В Перми стартовал первый тур предварительного раунда XIX Первенства России среди команд юниоров до 19 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, «Автодор» принимает участие в группе 3.
С 8 по 12 октября в Перми встретятся «Химки», «Автодор — СШ «ИВС», «АлтайБаскет», «ПАРМА» и «Динамо-Олимп».
Так, саратовские спортсмены уже оставили позади команды из Барнаула и Магнитогорска.
ИСТОЧНИК KP.RU