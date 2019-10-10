Под Саратовом рецидивист обокрал офис и забыл, куда положил половину денег

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-10T17:22:59+03:00

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В Самойловском районе 8 октября глава КФХ сообщил в полицию о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ночью кто-то сломал решетку, разбил окно помещения в Больничном переулке и забрал из ящика стола свыше 250 тыс. рублей.

Однако 170 тыс. рублей, которые лежали на столе, неизвестный гость почему-то не взял.

По «горячим следам» полицейские раскрыли преступление. Менее суток потребовалось на то, чтобы задержать 42-летнего рецидивиста.

Мужчина признался, что взял чужое, только куда пропали 150 тыс. рублей украденного, он не помнит. Гражданин начал «отмечать» успешную кражу.

На рецидивиста завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU