Под Саратовом женщина фиктивно устроила на работу своего отца

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-10T17:12:06+03:00

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Прокуратура Питерского района выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, заведующая образовательного учреждения в селе Мироновка фиктивно устроила на работу своего отца.

Мужчина якобы каждый день трудился по 3,5 часа, о чем было сказано в документах, с июня 2016 по февраль 2019 года, за что получил свыше 109 тыс. рублей зарплаты, однако по факту он не выполнял свои обязанности.

На гражданку завели уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU