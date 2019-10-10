Жительнице Маркса отказались смягчать срок за продажу героина

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-10T14:00:12+03:00

Ее приговорили к 11 годам колонии

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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 32-летней жительницы Маркса, которую суд приговорил к 11 годам тюрьмы и выплате 100 тыс. рублей штрафа за продажу героина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина в марте 2014 года продавала наркотик общей массой 9,65 грамма. Дома она хранила свыше 360 граммов опиатов, которые изъяли при обыске.

Гражданка подала жалобу, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU