Жительнице Маркса отказались смягчать срок за продажу героина
Ее приговорили к 11 годам колонии
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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 32-летней жительницы Маркса, которую суд приговорил к 11 годам тюрьмы и выплате 100 тыс. рублей штрафа за продажу героина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, женщина в марте 2014 года продавала наркотик общей массой 9,65 грамма. Дома она хранила свыше 360 граммов опиатов, которые изъяли при обыске.
Гражданка подала жалобу, однако наказание оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU