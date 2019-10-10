2019-10-10T12:51:39+03:00
Происшествия

Нужны видеозаписи с регистраторов в Саратове для поисков пропавшей девочки

Ребенка ищут сотня полицейских, спасатели и добровольцы
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 10 октября, продолжают искать пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву.

Поисковому отряду «Лиза Алерт» нужны записи с камер наблюдения в районе СХИ, старого аэропорта и близлежащих окрестностей, а также видео с автомобильных регистраторов, которые были вчера утром в этом районе. Свои записи можно прислать на почту lizaalert64@gmail.com или привезти в штаб у старого аэропорта.

Чтобы связаться с отрядом добровольцев, позвоните по номеру 8-800-700-54-52, а также по телефонам координаторов в Саратове: 8-937-224-06-60 Людмила и 8-905-385-03-88 Марина.

Напомним, Елизавета Киселёва пропала вчера, 9 октября. Она вышла из дома на улице Высокая, 7 в 07:30 утра и пошла в школу №73, но до нее не дошла.

Поиски ребенка продолжались всю ночь и идут сейчас. Девочку ищут около 100 полицейских, сотрудники областной службы спасения и множество обычных людей — местных жителей, не оставшихся равнодушными.

ПРИМЕТЫ ДЕВОЧКИ:

Рост 130 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, до пояса, заплетены в косу, серо-голубые глаза.

Она была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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