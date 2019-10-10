2019-10-10T12:37:16+03:00
Общество

На II Саратовском экономическом форуме идет выставка инвестиционных проектов

Мероприятие проходит в историческом парке «Россия — моя история»
Дарья Вострикова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Саратове сегодня проходит II Саратовский экономический форум.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, в рамках мероприятия прошла выставка инвестиционных проектов по организации производства карбоната кальция синтетического и инновационных технологий производства металлического натрия; строительства малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа и другие.

Реализация этих идей позволит создать новые производства, рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет.

Одно из крупных производств — это ввод второй очереди проекта по созданию на территории области «Центра малотоннажной химии». Проект направлен на импортозамещение в химической промышленности РФ. Запуск первой очереди проекта прошел 5 июля 2019 — линии по производству химически осажденного мела для химической, фармацевтической промышленности, производства строительных материалов и строительных конструкций. Ввод второй очереди позволит увеличить объемы производства до 14 тыс. тонн/год.

Также на выставке представили проект завода по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью 250 тыс. тонн в год, который будет построен в Балашовском районе. Это позволит создать новое направление переработки растениеводческого сырья с производством конечной продукции, не имеющей аналогов в РФ и СНГ. Продукция завода будет в дальнейшем использована предприятиями комбикормовой и пищевой, лакокрасочной и химической промышленностей. Планируется создать более 500 новых рабочих мест.

Кроме того, представили проект по строительству ветряных электростанций в Красноармейском районе. При его возведении регион начнет работать в направлении экологически чистой возобновляемой энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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