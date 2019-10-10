Два наркомана не смогли скрыться от саратовской Росгвардии

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-10T12:14:40+03:00

Одного из них заключили под стражу

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Вчера вечером, 9 октября, росгвардейцы задержали 22-летнего мужчину с наркотиками в дачном кооперативе на Перспективной.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, по внешним признакам гражданин был похож на пьяного. Он якобы полез искать паспорт, а сам начал прятать пачку от сигарет, в которой нашлись запрещенные вещества. Мужчина рассказал, что приобрел наркотики для себя.

Позже, в том же районе, стражи порядка задержали 33-летнего жителя Балакова. Мужчина не смог скрыться во дворе дома на Лунной и выкинуть черный сверток из кармана брюк, в котором также обнаружили вещества. На мужчину завели уголовное дело и взяли его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU