2019-10-10T12:13:49+03:00
Общество

Саратовская танцовщица стала лауреатом I степени в финале Национальной премии

Девочка выступила с танцем «Птичка Ибис»
Дарья Вострикова
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Ученицу ДШИ имени В. В.Ковалева из Саратова Софию Прищепу пригласили в финал Национальной премии в области хореографического искусства «Танцующий мост».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по культуре мэрии Саратова, 5 октября она выступила с танцев «Птичка Ибис».

Жюри высоко оценило ее работу, теперь девочка отправится на II Межрегиональный многожанровый конкурс детско-юношеского художественного творчества «Достояние русской культуры — детям», который состоится 15-18 ноября 2019 года в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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