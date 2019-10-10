Саратовская танцовщица стала лауреатом I степени в финале Национальной премии
Девочка выступила с танцем «Птичка Ибис»
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Ученицу ДШИ имени В. В.Ковалева из Саратова Софию Прищепу пригласили в финал Национальной премии в области хореографического искусства «Танцующий мост».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по культуре мэрии Саратова, 5 октября она выступила с танцев «Птичка Ибис».
Жюри высоко оценило ее работу, теперь девочка отправится на II Межрегиональный многожанровый конкурс детско-юношеского художественного творчества «Достояние русской культуры — детям», который состоится 15-18 ноября 2019 года в Волгограде.
ИСТОЧНИК KP.RU