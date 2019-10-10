Кемеровчанина отправили в психбольницу за попытку убить сотрудника ГИБДД в магазине Саратова

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-10T12:13:01+03:00

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За попытку убить полицейского в магазине Саратова 37-летний житель Кемеровской области получил принудительные меры медицинского характера.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 26 июня, около 11:00, сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области пошел в магазин на улице Аэропорт.

Вслед за ним в торговую точку зашел мужчина, схватил инспектора за шею и держал, пока тот не потерял сознание.

Прибывшие полицейские пресекли его действия.

Мужчину сначала обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, затем — в покушении на убийство. Все это время гражданин был под стражей.

Его отвели на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что мужчина не может понимать, что творит, из-за расстройства.

Гражданина принудительно отвезли в психбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU