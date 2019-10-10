Кемеровчанина отправили в психбольницу за попытку убить сотрудника ГИБДД в магазине Саратова
За попытку убить полицейского в магазине Саратова 37-летний житель Кемеровской области получил принудительные меры медицинского характера.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 26 июня, около 11:00, сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области пошел в магазин на улице Аэропорт.
Вслед за ним в торговую точку зашел мужчина, схватил инспектора за шею и держал, пока тот не потерял сознание.
Прибывшие полицейские пресекли его действия.
Мужчину сначала обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти, затем — в покушении на убийство. Все это время гражданин был под стражей.
Его отвели на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что мужчина не может понимать, что творит, из-за расстройства.
Гражданина принудительно отвезли в психбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU