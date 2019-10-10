2019-10-10T10:58:55+03:00
Общество

Прекращены поиски пропавшей в Энгельсе 13-летней девочки

Она все это время была у подруги
Ольга Симонова
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В Энгельсе нашлась 13-летняя Алена БобковаВ Энгельсе нашлась 13-летняя Алена Бобкова
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В Энгельсе сегодня, 10 октября, нашли пропавшую накануне 13-летнюю Алену Бобкову.

- На поиски был ориентирован личный состав отдела полиции, обследованы места, где она может быть, опрошены родственники и друзья. Все это время она находилась у подруги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Напомним, родители ребенка обратились к правоохранителям вчера и сообщили, что она ушла из дома по улице Колотилова в 16:00 и не вернулась.

Сейчас с Аленой проведена профилактическая беседа, она дома.

Напомним, сейчас продолжаются поиски пропавшей около СХИ в Саратове вчера утром девятилетней Елизаветы Киселевой. Ее ищут 100 полицейских, сотрудники областной службы спасения и волонтеры «Лиза Алерт».

Обыскиваются чердаки, подвалы, гаражи, ведутся опросы местных жителей и знакомых ребенка, проверяются камеры видеонаблюдения.

Если вы знаете местонахождение девочки, позвоните по номерам следователей: 74-14-70, 74-14-80 или в полицию — 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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