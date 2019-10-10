2019-10-10T12:11:21+03:00
Происшествия

Заключенный из Вольска ответит за желание убить сотрудника колонии

Сначала он высказывался в адрес стража порядка матом
Дарья Вострикова
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Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины за дезорганизацию деятельности колонии завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, утром 13 июня парень не хотел идти со всеми на прогулку. Инспектор отдела режима и надзора потребовал от него выйти на улицу, на что заключенный разразился матерной бранью. Желание самоутвердиться перед сокамерниками вынудило парня заявить, что он хочет убить стража порядка.

Его дебоширство запечатлено на камеру, противоправные действия пресечены сотрудниками колонии.

Теперь судьбу заключенного решит суд, куда уже направлено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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