В Саратовской области почти на 1,5% выросло производство животноводческой продукции

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-10T12:05:33+03:00

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В Саратовской области за девять месяцев 2019 года отмечается рост объемов производства животноводческой продукции на 1,5%, численность животных и птицы выросла на 6,7%.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, по данным на 1 октября, произведено 605,7 тыс. тонн молока, 122 тыс. тонн скота и птицы на убой, 725,5 млн штук яиц.

Насчитывается 449,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 197,6 тыс. голов коров, 278 тыс. голов свиней, 614,2 тыс. голов овец и коз, 6,9 млн голов птицы.

Также идет строительство комплексов и ферм в Марксовском, Ртищевском, Духовницком, Романовском, Пугачевском, Вольском, Ровенском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU