Лихач заплатит балаковцу свыше 100 тыс. рублей за разбитую машину

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-10T12:02:23+03:00

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Суд обязал 32-летнего жителя Самарской области возместить балаковцу причиненный в аварии ущерб, компенсацию морального ущерба и судебные расходы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 марта днем на 22-м км трассы Самара — Бугуруслан водитель на Renault Premium не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора».

В результате столкновения отечественная легковушка повредилась.

Так, виновника аварии обязали выплатить 1,5 тыс. рублей по штрафам, свыше 101 тыс. рублей материального вреда и более 8 тыс. рублей по судебным расходам.

ИСТОЧНИК KP.RU