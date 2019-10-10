Лихач заплатит балаковцу свыше 100 тыс. рублей за разбитую машину
Мужчина стал виновником аварии
Изменить размер текста:
Суд обязал 32-летнего жителя Самарской области возместить балаковцу причиненный в аварии ущерб, компенсацию морального ущерба и судебные расходы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 марта днем на 22-м км трассы Самара — Бугуруслан водитель на Renault Premium не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора».
В результате столкновения отечественная легковушка повредилась.
Так, виновника аварии обязали выплатить 1,5 тыс. рублей по штрафам, свыше 101 тыс. рублей материального вреда и более 8 тыс. рублей по судебным расходам.
ИСТОЧНИК KP.RU