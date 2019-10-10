2019-10-10T12:02:23+03:00
Происшествия

Лихач заплатит балаковцу свыше 100 тыс. рублей за разбитую машину

Мужчина стал виновником аварии
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд обязал 32-летнего жителя Самарской области возместить балаковцу причиненный в аварии ущерб, компенсацию морального ущерба и судебные расходы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 22 марта днем на 22-м км трассы СамараБугуруслан водитель на Renault Premium не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора».

В результате столкновения отечественная легковушка повредилась.

Так, виновника аварии обязали выплатить 1,5 тыс. рублей по штрафам, свыше 101 тыс. рублей материального вреда и более 8 тыс. рублей по судебным расходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Маркса отказались смягчать срок за продажу героина
Панков: Свои возможности как федерального политика Володин направляет на благо жителей
Стрелюхин на экономическом форуме рассказал о развитии Саратовской агломерации
Нужны видеозаписи с регистраторов в Саратове для поисков пропавшей девочки
На II Саратовском экономическом форуме идет выставка инвестиционных проектов
Два наркомана не смогли скрыться от саратовской Росгвардии
Губернатор области поприветствовал участников II Саратовского экономического форума
Саратовская танцовщица стала лауреатом I степени в финале Национальной премии
В Саратове открылся Второй экономический форум
Кемеровчанина отправили в психбольницу за попытку убить сотрудника ГИБДД в магазине Саратова
В Саратове без воды остались две улицы в Ленинском районе
Прекращены поиски пропавшей в Энгельсе 13-летней девочки
Заключенный из Вольска ответит за желание убить сотрудника колонии
В Саратовской области почти на 1,5% выросло производство животноводческой продукции
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
После смерти стропальщика на стройке в Ершове его наниматель пойдет под суд
Вольские артисты стали лауреатами Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия»