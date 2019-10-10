2019-10-10T11:58:59+03:00
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

О девочке ничего не известно со вчерашнего вечера
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 октября, в 16:00 13-летняя Алена Бобкова вышла в 16:00 ушла из дома на улице Колотилова в Энгельсе и не вернулась.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, о пропаже девочки сообщили в полицию ее родители.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост 166 см, волосы русые, глаза карие, среднего телосложения. Была одета в толстовку с капюшоном черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, с собой был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, следует обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: 74-13-33, 02, а также 8-908-543-03-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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