2019-10-10T10:09:22+03:00
Происшествия

После смерти стропальщика на стройке в Ершове его наниматель пойдет под суд

Мужчину будут судить за нарушение правил безопасности
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ершове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека, при строительстве.

- Следствие считает, что мужчина возводил нежилое здание и нанял рабочих. Функции стропальщика на стройке выполнял 31-летний гражданин. Он крепил бетонные плиты тросами, чтобы их переместить краном, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Около 15 часов 24 мая 2019 года одна из плит упала на рабочего и придавила его. Очевидцы вызвали «скорую», которая констатировала смерть.

Во время следствия мужчина, который нанял рабочих, признал свою вину и возместил потерпевшей стороне моральный вред. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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