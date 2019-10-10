Вольские артисты стали лауреатами Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия»
В мероприятии приняли участие театры из 15 городов России
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Артисты из Вольского драмтеатра стали лауреатами Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия», представив спектакль по пьесе Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, актеры получили дипломы: Арина Володина «За лучшую женскую роль второго плана» и Александр Шевелев «За лучшую мужскую роль».
В мероприятии приняли участие театры из 15 городов России, в числе которых Москва, Ставрополь, Ростов, Белгород и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU