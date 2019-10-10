Минэнергетики РФ выделит Саратовской области 240 млн рублей на газомоторные станции

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-10T09:47:13+03:00

Сейчас в области работают 11 таких объектов

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В Саратовской области в эксплуатацию вводятся три газонаполнительных компрессорных станций.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, с ходом работ ознакомился зампред правительства региона Василий Разделкин.

Сейчас в области работают 11 газомоторных станций. За семь месяцев 2019 года они реализовали 11 417,6 тыс. кубометров природного газа, что сопоставимо потреблению за весь 2018 год.

Саратовской области по межбюджетному трансферту Минэнергетики РФ выделит 240 млн рублей на строительство газомоторных станций в 2019 году. Также деньги на эти цели дадут еще 16 субъектам России.

Сейчас министерство промышленности и энергетики области разрабатывает документы по развитию газонаполнительных компрессорных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU